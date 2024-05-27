В честь короля-именинника: датская монаршая семья появилась на балконе дворца

Король вместе со всей своей семьей появился на балконе дворца Фредерика VIII в Амалиенборге в Копенгагене. Королевская чета выглядела прекрасно, казалось, чувствовала себя непринужденно, во время этого публичного выхода на балкон дворца.

Именинник появился перед публикой в синем классическом костюме, белой рубашке и с красным галстуком в полоску, а его супруга-красавица королева Мэри была одета в малиновое платье длины миди Numero Ventuno с плиссированной отделкой на подоле.

Сыновья королевской четы – кронпринц Кристиан и принц Винсент были так же, как и их отец в темно-синих костюмах, рубашках и в галстуках. А дочери – принцесса Изабелла и принцесса Жозефина облачились в платья с принтами.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Также на балкон вышла бывшая королева Дании Маргрете II. Она надела розовое платье, цветочную брошь и такие же цветочные серьги, а также сделала свой любимый красный маникюр.

Напомним, ходят слухи, что в браке у Мэри и Фредерика X не все так гладко и их сказочный роман давно завершился. Но, официально дворец этого не заявлял. Считается, что пара намеренна и дальше исполнять свои королевские обязанности и работать на благо короны.

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