В честь любимой прабабушки: 7-летняя принцесса Шарлотта надела на прощание с Елизаветой II особенную брошь

7-летняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта – вчера на государственных похоронах своей прабабушки королевы Елизаветы II покорила всех своей искренностью и эмоциональностью.

Шарлотта очаровала своим образом и аксессуаром, который был пришпилен к ее наряду. На ней была брошь, которую принцесса надела в честь своей покойной бабушки.

Принцесса Шарлотта с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Это была брошь в виде подковы в честь любви королевы Елизаветы к лошадям.

Юная принцесса впервые была замечена на публике с таким украшением, а еще в шляпе. Девочка держалась очень достойно, но в какой-то момент растрогалась и расплакалась.

Брошка принцессы Шарлотты / Фото: Getty Images

Мама Шарлотты, принцесса Уэльская Кейт, утешала ее и поддерживала.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Отдавая дань уважения своей "Ган-ган" (именно так дети называли прабабушку), принц Джордж и принцесса Шарлотта шли вместе со своими родителями за гробом королевы в рамках торжественной процессии через Вестминстерское аббатство.

Принцесса Шарлотта с королевской семьей / Фото: Getty Images

Особенно Шарлотта растопила сердца публики после того, как напомнила своему брату - 9-летнему принцу Джорджу, что ему "нужно поклониться" бабушке. Это было очень трогательно и по-королевски.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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