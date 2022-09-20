В честь любимой прабабушки: 7-летняя принцесса Шарлотта надела на прощание с Елизаветой II особенную брошь

7-летняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта – вчера на государственных похоронах своей прабабушки королевы Елизаветы II покорила всех своей искренностью и эмоциональностью.
Шарлотта очаровала своим образом и аксессуаром, который был пришпилен к ее наряду. На ней была брошь, которую принцесса надела в честь своей покойной бабушки.
Это была брошь в виде подковы в честь любви королевы Елизаветы к лошадям.
Юная принцесса впервые была замечена на публике с таким украшением, а еще в шляпе. Девочка держалась очень достойно, но в какой-то момент растрогалась и расплакалась.
Мама Шарлотты, принцесса Уэльская Кейт, утешала ее и поддерживала.
Отдавая дань уважения своей "Ган-ган" (именно так дети называли прабабушку), принц Джордж и принцесса Шарлотта шли вместе со своими родителями за гробом королевы в рамках торжественной процессии через Вестминстерское аббатство.
Особенно Шарлотта растопила сердца публики после того, как напомнила своему брату - 9-летнему принцу Джорджу, что ему "нужно поклониться" бабушке. Это было очень трогательно и по-королевски.
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