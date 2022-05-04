В честь платинового юбилея королевы: опубликовано новое "фото дня" Елизаветы II

Королевский Instagram-аккаунт продолжает обратный отсчет до празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.
В блоге королевы Елизаветы II каждый день теперь публикуют "фото дня" – это кадры из архива Ее Величества, знаменующие ее многолетнее правление Великобританией и странами Содружества. Снимок, представленный сегодня, сделан в 1993 году.
"Королева изображена с главами правительств стран Содружества на Кипре.
За время своего правления Ее Величество посетила 22 встречи глав правительств стран Содружества.
В 1993 году женская Королевская военно-морская служба была полностью интегрирована в Королевский флот, и женщинам впервые было разрешено служить на борту кораблей ВМФ в качестве полноправных членов экипажа", - гласит подпись под новым снимком Ее Величества.
Напомним, ранее мы писали, что под угрозой традиционное фото монарха на балконе Букингемского дворца в день празднования юбилея, на который Елизавета II ранее пригласила Меган и Гарри. Все из-за проблем с мобильностью, которые королева нынче испытывает.
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