В честь платинового юбилея: коронационное платье королевы Елизаветы II покажут публике

Коронационное платье королевы Елизаветы II, в котором она появилась в день своей коронации в 1953 году, будет выставлено на выставке в Виндзорском замке.

Знаменитое платье, которое королева надела в день своей коронации 2 июня 1953 года, будет выставлено в рамках специальной выставки, посвященной платиновому юбилею правления монарха в Виндзорском замке с 7 июля по 26 сентября.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день коронации / Фото: Getty Images

Автором платья стал британский дизайнер Норман Хартнелл, который ранее шил свадебное платье Елизаветы. Оно было выполнено из шелкового атласа, созданного в замке Луллингстон в Кенте, расшито бриллиантами, аметистами и жемчугом. Дополнением образа стала тяжелая бархатная мантия, окаймленная горностаем и украшенная двумя рядами тонкой вышивки.

Подробнее об этом платье мы рассказывали здесь.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

У этого платья был один секрет, о котором не знала королева Елизавета II. Модельер добавил дополнительный четырехлистный клевер на левую сторону юбки, который был идеально расположен так, чтобы рука Ее Величества могла лежать на нем во время церемонии.

Кстати, бархатная мантия королевы также будет представлена на выставке.

Королева Елизавета II в день коронации / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что тиара принцессы Дианы, которая является ее семейной реликвией и именуется тиарой Спенсеров, была выставлена на аукционе Sotheby's в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Тиара Спенсеров / Фото: Getty Images

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