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В честь праздника: дочь княгини Шарлин впервые появилась на публике с маникюром
10-летняя принцесса Монако Габриэлла — дочь князя Альбера II и княгини Шарлин — появилась на публике с маникюром.
Это впервые мы заметили на девочке накрашенные ногти на публичном мероприятии. Принцесса Габриэлла пришла с маникюром на празднование 20-летнего правления ее отца — князя Монако Альбера II.
Юная леди была одета в белое кружевное платье и обута в босоножки Dolce & Gabbana, ее волосы были собраны в косу и украшены цветами, а на ногтях был бело-перламутровый лак.
Ранее мы рассказывали, что прическа принцессы Габриэллы очень похожа на те, которые любит носить принцесса Шарлотта Уэльская.
Кстати, принцесса Шарлотта недавно посещала с родителями Уимблдонский теннисный турнир и также была замечена с розовым лаком на ногтях. Это впервые девочке позволили сделать маникюр для публичного выхода.