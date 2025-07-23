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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В честь праздника: дочь княгини Шарлин впервые появилась на публике с маникюром

10-летняя принцесса Монако Габриэлла — дочь князя Альбера II и княгини Шарлин — появилась на публике с маникюром.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин

Принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин / © Getty Images

Это впервые мы заметили на девочке накрашенные ногти на публичном мероприятии. Принцесса Габриэлла пришла с маникюром на празднование 20-летнего правления ее отца — князя Монако Альбера II.

Принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин / © Getty Images

Принцесса Габриэлла и княгиня Шарлин / © Getty Images

Юная леди была одета в белое кружевное платье и обута в босоножки Dolce & Gabbana, ее волосы были собраны в косу и украшены цветами, а на ногтях был бело-перламутровый лак.

Маникюр принцессы Габриэллы / © Getty Images

Маникюр принцессы Габриэллы / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, что прическа принцессы Габриэллы очень похожа на те, которые любит носить принцесса Шарлотта Уэльская.

Маникюр принцессы Габриэллы / © Getty Images

Маникюр принцессы Габриэллы / © Getty Images

Кстати, принцесса Шарлотта недавно посещала с родителями Уимблдонский теннисный турнир и также была замечена с розовым лаком на ногтях. Это впервые девочке позволили сделать маникюр для публичного выхода.

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