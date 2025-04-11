В честь праздника: Кейт и Уильям Уэльские поделились милым фото своего питомца

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

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Принц Уильям и принцесса Кейт, которые сейчас вместе с тремя детьми находятся на курорте во Франции в отпуске, отдали дань уважения животным, которые привносят в жизнь столько радости и любви.

«В этот #НациональныйДеньДомашнихПитомцев мы отдаем дань уважения животным, которые приносят в нашу жизнь столько радости, дружбы и любви 🐾🐕‍🦺», — написали Уэльские на своей странице в Instagram под фото собаки Орлы.

Орла - собака Кейт и Уильям Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На фотографии Орла — черный кокер-спаниель — смотрит вдаль. Собака выглядит мокрой, что говорит о том, что она, возможно, пошла поплавать за несколько минут до того, как был сделан снимок.

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Орла появилась в семье Уэльских в 2020 году, после того, когда умер их предыдущий пес по кличке Лупо. Щенком ее подарил Кейт и Уильяму брат принцессы — Джеймс Миддлтон.

Джеймс Миддлтон - брат принцессы Кейт - с женой Ализе и собаками / © Instagram Джеймса Миддлтона

А недавно, напомним, поклонники обратили внимание, что в видео, опубликованное Кейт ко Дню матери был запечатлен еще один пес — кокер-спаниель. Многие подумали, что у Уэльских появился новый питомец, а потом выяснилось, что это, скорее всего, собака их родителей.