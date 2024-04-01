В честь праздника: принцесса Мадлен опубликовала милое фото с дочками

Принцесса Швеции Мадлен поделилась с подписчиками своего Instagram фото со своими детьми в честь праздника.

Младшая сестра кронпринцессы Виктории – принцесса Мадлен – опубликовала кадр, на котором запечатлена с дочерьми – старшей Леонор и младшей Адриенной. Фото было сделано где-то на природе, Мадлен запечатлена между девочками, она обнимает младшую, а старшая стоит чуть позади.

"Счастливой Пасхи", - написала коротко в подписи к кадру принцесса.

Напомним, в прошлом месяце принцесса делилась снимком дочери Леонор, которой исполнилось десять лет.

У принцессы Мадлен и ее мужа Кристофера О'Нила трое детей. У Леонор еще есть младший на год брат - принц Николас - и младшая на четыре года сестра - принцесса Адриенна.

Принцесса Мадлен с семьей - мужем Кристофером О'Ниллом и детьми / Фото: Принцесса Мадлен/Instagram

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