В честь принцессы Кейт назвали сорт роз: дворец показал, как выглядит цветок

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Королевское садоводческое общество назвало кораллово-розовую розу «Catherine’s Rose» в честь принцессы Уэльской, в честь ее работы, подчеркивающей «целительную силу» природы.

«Это нежно кораллово-розовые цветы, которые цветут в изобилии и имеют насыщенный аромат с нотками рахат-лукума и манго», — говорится в пресс-релизе Королевского садоводческого общества. Также сообщается, что средства от продажи цветов пойдут в благотворительный фонд по борьбе с раком Royal Marsden Cancer Charity, дело, которое близко сердцу королевской особы, поскольку она проходила лечение от рака в больнице Royal Marsden Hospital.

Catherine’s Rose / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Объявив о том, что принцесса закончила курс химиотерапии еще в сентябре, принцесса Кейт и ее муж принц Уильям стали совместными покровителями фонда The Royal Marsden NHS Foundation Trust вскоре после того, как она посетила больницу Royal Marsden в январе 2025 года.

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Принцесса Кейт в больнице Royal Marsden / © Getty Images

В Instagram принца и принцессы Уэльских опубликовали невероятно красивые цветы этой самой розы, написав:

«Проведение времени на природе всегда было источником комфорта и силы. Сады и зеленые насаждения не только дарят красоту и радость, но и жизненно важную поддержку для нашего умственного, физического и духовного благополучия.

Сегодня Королевское садоводческое общество объявляет о новой розе «Catherine’s Rose», выращенной компанией Harkness Roses. Доходы от продажи этой розы пойдут на поддержку благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity, помогая пациентам по всей стране жить хорошо с раком и после него 🌹», — говорится в заявлении.