В честь Рождества: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку с детьми

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку в честь Рождества - черно-белую фотографию, на которой запечатлены трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Кадр был сделан во время праздничной фотосессии, снимки из которой пара уже показывала ранее. Автором фотосессии является Джош Шиннерю.
Трое детей Уэльских были одеты в белые рубашки рубашках и джинсы (за исключением маленького Луи, который в соответствии с британскими традициями по возрасту еще носит шорты). Они сидели на лавке обнявшись.
В своих соцсетях под снимком они написали пожелания: "Желаем всем счастливого Рождества, от нашей семьи вашей! Уильям и Кейт."
Напомним, что ранее Кейт и Уильям с тремя детьми удивили выбором своей рождественской открытки, которая тоже была черно-белой.
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