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В честь Рождества: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку с детьми

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
482
Время на прочтение
1 мин
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В честь Рождества: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку с детьми

Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку в честь Рождества - черно-белую фотографию, на которой запечатлены трое их детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Кадр был сделан во время праздничной фотосессии, снимки из которой пара уже показывала ранее. Автором фотосессии является Джош Шиннерю.

Трое детей Уэльских были одеты в белые рубашки рубашках и джинсы (за исключением маленького Луи, который в соответствии с британскими традициями по возрасту еще носит шорты). Они сидели на лавке обнявшись.

В своих соцсетях под снимком они написали пожелания: "Желаем всем счастливого Рождества, от нашей семьи вашей! Уильям и Кейт."

Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи / © Getty Images
Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Кейт и Уильям с тремя детьми удивили выбором своей рождественской открытки, которая тоже была черно-белой.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
482
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