В честь юбилея: дворец поделился новыми портретными фото герцогини Кембриджской

Сегодня супруга принца Уильяма – герцогиня Кембриджская Кэтрин отмечает 40-летний юбилей.

По этому поводу на странице Кембриджских в Instagram были опубликованы новые портретные фото герцогини Кэтрин. Пока доступны только две фотографии, но их будет больше.

На обоих снимках на Кейт платья от одного из ее любимых брендов - Alexander McQueen. Именно в платье этого бренда Кейт Миддлтон в 2011 году выходила замуж за принца Уильяма.

На ней красное платье на одно плечо и с одним пышным рукавом, деталями со складками и эффектной юбкой. Красивый образ Кейт завершают драгоценные серьги из личной ювелирной шкатулки королевы Елизаветы II. Также у Кейт легкая укладка и макияж.

Второе образ – это платье из тюля из коллекции весна-лето 2022 от Alexander McQueen. У Кейт слегка приоткрыты плечи, а на рукавах завязки с бантами. Подчеркнута талия, а длинная пышная юбка воздушная, в наряде герцогиня выглядит, как настоящая принцесса.

В подписи под снимками написано:

"Это один из трех новых портретов, которые войдут в постоянную коллекцию @nationalportraitgallery, патроном которой является герцогиня.

Три новых портрета, которые были выпущены по этому случаю, будут показаны сообществу в трех значимых местах: Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси, в рамках общенациональной выставки @NationalPortraitGallery "Возвращение домой" в преддверии открытия галереи в 2023". И отмечет автор прекрасных фотографий - Паоло Роверси.

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