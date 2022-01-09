В честь юбилея: опубликован еще один портретный снимок Кейт Миддлтон

Накануне 40-летнего юбилея Кейт Миддлтон на странице Кэтрин и принца Уильяма в Instagram были опубликованы фотографии, которыми все восхищаются.

На новых портретных снимках Кэтрин запечатлена в красивых нарядах от бренда Alexander McQueen, а фото сделаны фэшн-фотографом итальянского происхождения Паоло Роверси, который живет в Париже.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Сники были сделаны в ноябре 2021 года в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Портреты войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи, покровительницей которой является герцогиня Кембриджская.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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Этот день рождения герцогиня Кэтрин, как и всегда, проведет в узком семейном кругу. А вот ранее стало известно, что Кейт будет лишена еще одной приятной традиции. Ранее на дни рождения старших членов королевской семьи в часовне Вестминстерского аббатства всегда звонили колокола, но пандемия и экономические проблемы, связанные с ней, внести свои коррективы в эту традицию. Колокола аббатства не звонят с апреля 2020 года из-за того, что правительство Великобритании приняло решение о необходимости сократить расходы.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Исключения есть только для королевы Елизаветы II и ее наследника – принца Чарльза.

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