В честь юбилея правления: в аккаунте Елизаветы II представили новое "фото дня"

Уже через неделю в Великобритании и странах Содружества будут праздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II.
В честь 70-летия царствования на троне в Instagram монарха ежедневно публикуют фотографии, каждая из которых знаменует год правления Ее Величества. Вчера вспоминали, что было важного в 2013 году в жизни королевы и в мире в целом.
"2013 год: королеве вручена почетная премия BAFTA в знак признания пожизненной поддержки британского кино и телевидения.
В 2013 году Энди Мюррей стал первым британцем, выигравшим Уимблдон с 1936 года", - говорится в подписи.
Ранее мы показывали вам фото, опубликованное в королевском аккаунте за 2012 год.
Напомним, на днях королева Елизавета II посетила новое публичное мероприятие – цветочную выставку в Челси, куда приехала на специально купленном для нее багги.
Читайте также:
- От Кейт и Уильяма до королевы Елизаветы II: как британская королевская семья поддерживает Украину
- Королева Елизавета II надела на публичное мероприятие особенное украшение
- Впервые за 70 лет: Елизавета II может пропустить королевский салют в ее честь