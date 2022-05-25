В честь юбилея правления: в аккаунте Елизаветы II представили новое "фото дня"

Уже через неделю в Великобритании и странах Содружества будут праздновать платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

В честь 70-летия царствования на троне в Instagram монарха ежедневно публикуют фотографии, каждая из которых знаменует год правления Ее Величества. Вчера вспоминали, что было важного в 2013 году в жизни королевы и в мире в целом.

"2013 год: королеве вручена почетная премия BAFTA в знак признания пожизненной поддержки британского кино и телевидения.

В 2013 году Энди Мюррей стал первым британцем, выигравшим Уимблдон с 1936 года", - говорится в подписи.

Ранее мы показывали вам фото, опубликованное в королевском аккаунте за 2012 год.

Напомним, на днях королева Елизавета II посетила новое публичное мероприятие – цветочную выставку в Челси, куда приехала на специально купленном для нее багги.

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