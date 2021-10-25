В чулках и мини-шортах: 72-летняя Вера Вонг похвасталась осенними луками

72-летний американский модельер Вера Вонг похвасталась в Сети новыми осенними луками.

На одном из фото Вера позирует у стены, одета в трикотажный полосатый пуловер и короткие джинсовые шорты в сочетании с черными чулками и ботильйонами на высоких каблуках и шнуровке. В руках Вонг держит маленькую серую сумку, на лице у нее черные очки, а длинные волосы распущены.

На другом снимке дизайнер позирует в этом же луке на улице, но с другого ракурса. Видно, что в ушах у нее большие металлические серьги.

(листайте фото вправо)

Также дизайнер, которая славится своими коллекциями свадебных платьев, продемонстрировала аутфит в черно-белом полосатом костюме, черной шляпе и черных мюлях на маленьких каблуках. А еще показала лук в черных обтягивающих штанах с лампасами, черной толстовке, пятнистой бандане и с кожаной сумкой-бананкой через плечо. В подписи дизайнер написала, что в воздухе уже пахнет осенью и пора бы сменить луки.

Читайте также:

В "газетной" водолазке и с бокалом мартини: Вера Вонг похвасталась образом от Balenciaga

В мини-юбке и красных чулках: Вера Вонг опять очаровала молодостью

Вера Вонг в купальниках и повседневных образах (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку