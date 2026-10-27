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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В чёрном платье с драпировкой и золотыми аксессуарами: королева Летиция поразила своим нарядом на ежегодной церемонии награждения

Королева стала одной из самых элегантных гостей церемонии вручения премии принцессы Астурийской, которая состоялась 23 октября в Овьедо, несмотря на то, что её платье было очень лаконичным.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Испанская королевская семья

Испанская королевская семья / © Associated Press

Для торжественного мероприятия Летиция выбрала элегантный образ, в котором классический черный цвет сочетался с оригинальным кроем и золотистыми акцентами. Основой ее ансамбля стало черное платье с длинными рукавами, приталенным силуэтом и вырезом «лодочка». Такой крой деликатно подчеркнул линию ключиц и придал наряду изящество, при этом главной особенностью модели стала диагональная драпировка, которая проходила вдоль передней части платья и красиво подчеркивала фигуру.

Благодаря этой детали наряд выглядел более интересно и не требовал дополнительного декора или объемных элементов. Королева Летиция этим нарядом в очередной раз продемонстрировала, что именно удачно подобранный крой может стать главным акцентом даже самого сдержанного ансамбля.

Королева Летиция и её дочери — принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и её дочери — принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Образ королева дополнила золотистыми серьгами, туфлями с открытыми пятками и клатчем в тон. Теплый золотой оттенок аксессуаров красиво контрастировал с черной тканью. Сумочка была от бренда Begum Khan — ранее Летиция уже брала её с собой на кинофестиваль Atlàntida Mallorca Film Fest, который состоялся 2 августа.

Выбор знакомого аксессуара показал, что королева не отказывается от повторного использования вещей из своего гардероба. В то же время в сочетании с другими деталями клатч выглядел уместно и гармонично дополнял праздничный ансамбль. Золотистые туфли подчеркнули общую цветовую гамму.

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