В цвет флага и с лицом Путина: среди россиянок набирает популярности патриотический маникюр

Российские женщины выражают свою патриотическую позицию через маникюр.

В России набирает популярности патриотический маникюр. Мастера предлагают своим клиенткам сделать маникюр в цветах флага РФ.

На странице одного из российских салонов красоты в Instagram опубликовали маникюр, выполненный в бело-сине-красных цветах. А чтобы он выглядел еще более патриотическим, на мизинец наклеили лицо кремлевского диктатора – Путина.

"Патриотический маникюр от Елены", - подписали видео, добавив хештег #маникюрПутин22.

Видео с демонстрацией маникюра сопровождает песня, которая восхваляет "фюрера": "Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не предал".

Большинство оценили такой маникюр негативно.

"Маникюр с портретом ху*ла - это прям мечта любой рабсеянки", Уродство и жлобство", "А трупы на ногтях рисуете?", "Вот это обрыганство", "Мастер Елена вы полное дно, как и ваши оркостанские работы с ху*лом на ногтях", - пишут в комментариях к маникюру.

А вот мужья российских "модниц" в восторге от патриотического маникюра. Один мужчина похвастался в соцсети, что его супруга сделала маникюр в цветах российского флага и даже украсила его буквами V и Z – символомами вторжения РФ в Украину.

"Жена сделала маникюр сегодня, такой красотой не могу не поделиться", - написал россиянин.

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