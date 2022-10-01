В цветах осени: королева Матильда в ярком аутфите пришла на парад с семьей

Этот парад представляет собой торжественное вручение голубых беретов курсантам-офицерам, прошедшим этап военной инициации. Король вручил синий берет ученикам взвода, в который входит его сын, принц Бельгии Габриэль.

Королева Матильда и король Филипп с дочерью принцессой Елизаветой / Фото: Getty Images

49-летняя королева Матильда прибыла на мероприятие в очень ярком образе. На ней были широкие брюки насыщенного желтого цвета с поясом на талии, которые Ее Величество надела с красной блузкой с бантом на шее, в тон которой подобрала аксессуар на голову и туфли-лодочки.

На плечи королева набросила пальто, которое было такого же цвета, как и ее брюки. В ушах у королевы были серьги с янтарными камнями, а в макияже Матильда лишь слегка накрасила глаза и подвела губы матовой помадой. Маленький морковный клатч лежал на коленях королевы.

Королева Матильда и король Филипп с дочерью принцессой Елизаветой / Фото: Getty Images

Рядом с Матильдой на параде сидел король Филипп в военной форме, а рядом с ним наследница трона и старшая дочь пары – принцесса Елизавета. Она была в пальто, в руках держала маленький красный клатч, ему в тон были подобраны туфли, а волосы и прическа были максимально естественными.

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