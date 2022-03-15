В цветах сине-желтого флага: премьер-министр Португалии поддержал Украину

Премьер-министр Португалии Антонио Коста попал под прицел фотографов, когда направлялся на заседание Государственного совета по ситуации в Украине из-за российского вторжения 24 февраля.

Португалия заявила о своей солидарности с Украиной и осудила открытое и вопиющее нарушение Россией международного права. Свою поддержку нашей стране Антонио Коста выражает также через одежду, ведь, направляясь на заседание, был одет в голубую рубашку и желтый галстук, которые символизировали цвета флага Украины.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста / Getty Images

В цветах украинского флага неоднократно уже появлялись и другие публичные личности, а также многие носят на груди значок с флагом. Так, с сине-желтым значком появлялись на публике премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, спикер палаты представителей США – Нэнси Пелоси, и даже члены британской королевской семьи.

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