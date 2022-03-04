В цветах украинского флага: известный французский модельер выразила поддержку нашей стране

Весь мир поддерживает Украину и в частности индустрия моды.
Многие дизайнеры перечислили деньги на благотворительные организации и призвали помогать финансово Украине. Также они активно демонстрируют свою позицию на модных шоу и в соцсетях.
Одной из тех, кто публично поддержал нашу страну, стала французская модельер Изабель Маран. На подиум в конце шоу осень-зима она вышла в желто-голубом свитере.
"Сегодня мы представляем нашу коллекцию осень-зима 2022, один из самых ярких коммуникационных моментов года. Мы хотим выразить нашу поддержку и солидарность народу Украины. Чтобы внести свой вклад в первую гуманитарную помощь, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND сделал пожертвование УВКБ ООН, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНИСЕФ, Детскому фонду Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении бренда.
Также в цвета нашего флага был освещен и подиум.
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