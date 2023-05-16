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В цветочном костюме и вся в украшениях: королева София посетила выставку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
615
Время на прочтение
1 мин
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В цветочном костюме и вся в украшениях: королева София посетила выставку

Королева София / Фото: Getty Images

84-летняя королева Испании продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Королева София вчера посетила выставку Spain Fusion Texas 2023 в отеле C. Baldwin Hotel в Хьюстоне, в США.

Мать короля Филиппа VI надела в этот день брючный костюм с крупным цветочным принтом и обула золотистые слипоны. В руках королева держала сумку медного цвета.

У нее был сделан маникюр, а на запястьях сверкало множество разных золотых и не только браслетов. Также она надела много украшений на шею, сделала макияж и уложила волосы.

Королева София / © Getty Images
Королева София / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что даже в свои 84 года королева София заботится о том, как выглядят ее ногти. Она всегда появляется на публике с идеальным маникюром, чего не скажешь про ее невестку - королеву Летицию.

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Дата публикации
Просмотры
615
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