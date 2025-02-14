В цветочном макси-платье: королева Матильда встретилась с детьми на Коста-Рике

На днях Ее Величество посетила муниципалитет Мора, Сьюдад-Колон, в рамках миссии ЮНИСЕФ в Коста-Рике.

Королева Матильда выбрала для этого выхода в свет голубое макси-платье с принтом, к которому подобрала серьги с камнями, несколько золотых браслетов, помолвочное кольцо с сапфиром и обула эспадрильи светлого оттенка на платформе.

Матильда была увлечена соревнованиями среди детей и была запечатлена фотографами в процессе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, по пути на Коста-Рике с самолетом королевы Матильды приключился инцидент, из-за которого монаршая особа оказалась в опасности.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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