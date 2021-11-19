В цветочном мини-платье и красной косухе: Юлия Мендель похвасталась стройными ногами

В цветочном мини-платье и красной косухе: Юлия Мендель похвасталась стройными ногами

Бывший пресс-секретарь президента Украины снялся в новом фотосете.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, порадовала фолловеров в Instagram интересным снимком из новой фотосессии. На нем она предстала в дерзком аутфите.

Юлия позировала, сидя на стуле. На ней было коричневое мини-платье с цветочным принтом, красная кожаная косуха с рисунком на спине и замшевые коричневые сапоги.

Образ Мендель дополнила красивой укладкой с локонами и насыщенным макияжем с бронзовыми румянами.

В другом фотосете Мендель позировала в голубой рубашке, завязанной на талии, и черных брюках. Укладка с мокрым эффектом и нежный макияж завершили ее лук.

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