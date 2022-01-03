В цветочном мини-платье с обнаженными плечами: романтический образ Юлии Мендель

В цветочном мини-платье с обнаженными плечами: романтический образ Юлии Мендель

Бывшая пресс-секретарь Зеленского показала новое фото из стильной фотосессии.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – Юлия Мендель, выложила в Instagram красивый снимок из фотосессии.

Юлия предстала в романтическом милом аутфите. На ней было короткое платье цвета дижонской горчицы с цветочным принтом и обнаженными плечами. Талию Мендель подчеркнула красным поясом с пряжкой. На одно плечо она накинула красную кожаную куртку.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Образ экс-спикер дополнила волнистой укладкой, макияжем в бежево-шоколадных оттенках и большими серьгами медно-оранжевого цвета.

Ранее Мендель заинтриговала фолловеров снимками со своим любимым. Они вместе снялись в фотосете.

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