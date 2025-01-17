В цветочном наряде и на шпильках: первая леди Анголы приехала в Париж

Ана Диас Лоренсу в женственном образе приехала в гости к супругам Макронам.
Президент Анголы Жуан Лоренсу и его супруга Ана Диас Лоренсу с официальным визитом приехали в Париж. У Елисейского дворца их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.
Первая леди Анголы продемонстрировала женственный аутфит в кремовом платье-футляре с цветочным принтом и жаккардовом летнем пальто с похожим флористическим орнаментом и воротником-стойкой.
Сверху Лоренсу надела элегантное черное пальто. Обута она была в туфли цвета хаки на шпильках, декорированных золотыми пряжками и шариками со стразами.
У нее была красивая укладка с локонами, макияж с черными стрелками, белые серьги от бренда Van Cleef & Arpels в ушах и золотые кольца на пальцах.
Читайте также:
- Президент в бейсболке, первая леди – в обтягивающих джинсах: папарацци подловили Байденов с внуком в аэропорту
- В пальто с мехом и с сумкой Louis Vuitton за 320 тысяч гривен: первая леди Нигерии в гостях у Макронов
- В костюмах оттенка бургунди: первая леди Украины и президент Словении выбрали луки трендового цвета