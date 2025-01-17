В цветочном наряде и на шпильках: первая леди Анголы приехала в Париж

Ана Диас Лоренсу в женственном образе приехала в гости к супругам Макронам.

Президент Анголы Жуан Лоренсу и его супруга Ана Диас Лоренсу с официальным визитом приехали в Париж. У Елисейского дворца их встретили президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.

Эммануэль и Брижит Макроны, Ана Диас и Жуан Лоренсу / Фото: Associated Press

Первая леди Анголы продемонстрировала женственный аутфит в кремовом платье-футляре с цветочным принтом и жаккардовом летнем пальто с похожим флористическим орнаментом и воротником-стойкой.

Ана Диас Лоренсу / Фото: Associated Press

Сверху Лоренсу надела элегантное черное пальто. Обута она была в туфли цвета хаки на шпильках, декорированных золотыми пряжками и шариками со стразами.

Ана Диас Лоренсу и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

У нее была красивая укладка с локонами, макияж с черными стрелками, белые серьги от бренда Van Cleef & Arpels в ушах и золотые кольца на пальцах.

Эммануэль и Брижит Макроны, Ана Диас и Жуан Лоренсу / Фото: Associated Press

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