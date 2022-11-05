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В цветочном пальто и плиссированной юбке: королева Максима в роскошном образе позировала в фотосессии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
2 мин
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В цветочном пальто и плиссированной юбке: королева Максима в роскошном образе позировала в фотосессии

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Нидерландская королева вместе с семьей снялась в красивой фотосессии.

Король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима и их дочери -18-летняя принцесса Катарина-Амалия, 17-летняя принцесса Алексия и 15-летняя принцесса Ариана — приняли участие в ежегодной фотосессии в Nieuwe Kerk в Амстердаме, где сейчас проходит популярная выставка "Столетие Юлианы".

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми / © Getty Images
Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми / Фото: Getty Images

Максима тщательно продумала свой образ до деталей. Она предстала в цветастом пальто от Oscar de la Renta, под которым на ней были бордовый топ и плиссированная юбка миди такого же цвета из веганской кожи от бренда Roberto Collina. Талию подчеркивал широкий замшевый пояс бордо. А обула королева бордовые замшевые туфли-лодочки. Красивая укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и элегантные серьги завершили эффектный аутфит Максимы.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images
Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр надел классический темно-синий костюм, белую рубашку и темно-коричневые кожаные туфли.

Дочери супругов тоже выглядели прекрасно. На принцессе Амалии был изумрудный брючный костюм от Zara, кремовая блузка с вышивкой от Zeus+Dione и бежевые туфли.

Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми / © Getty Images
Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми / Фото: Getty Images

Принцесса Алексия была одета в серый жакет, белую рубашку, черные брюки и черные ботильоны. А принцесса Ариана выбрала клетчатый блэйзер, черный топ, белые брюки и черные ботильоны.

Напомним, королева Максима в элегантном платье с кружевом от бренда Costarellos появилась на государственном банкете в президентском дворце в Афинах, который организовали в честь ее приезда с мужем в Грецию.

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Дата публикации
Просмотры
59
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