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В цветочном пальто и сиреневом костюме: королева Матильда продемонстрировала весенний лук

В цветочном пальто и сиреневом костюме: королева Матильда продемонстрировала весенний лук

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Филипп и королева Матильда посетили цирковую школу Circolito в бельгийском городе Мехелене.

Ее Величество королева прибыла на мероприятие в красивом весеннем образе. Матильда облачилась в короткий сиреневый жакет, брюки в тон со стрелками. Образ королева дополнила пальто с цветочным принтом и нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, а в руках держала сумку из кожи крокодила на короткой ручке.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

У Матильды была ее фирменная прическа, на лице легкий макияж, а в ушах серьги-висюльки с камнями. Она также надела несколько золотых браслетов и часы на запястье, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Король Филипп был в сером костюме, белой рубашке и галстуке в крапинку.

А недавно королева Матильда демонстрировала элегантный образ в кейп-пальто без воротника и леопардовой блузке.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

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