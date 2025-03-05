В цветочном пальто и сиреневом костюме: королева Матильда продемонстрировала весенний лук

Король Филипп и королева Матильда посетили цирковую школу Circolito в бельгийском городе Мехелене.
Ее Величество королева прибыла на мероприятие в красивом весеннем образе. Матильда облачилась в короткий сиреневый жакет, брюки в тон со стрелками. Образ королева дополнила пальто с цветочным принтом и нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, а в руках держала сумку из кожи крокодила на короткой ручке.
У Матильды была ее фирменная прическа, на лице легкий макияж, а в ушах серьги-висюльки с камнями. Она также надела несколько золотых браслетов и часы на запястье, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.
Король Филипп был в сером костюме, белой рубашке и галстуке в крапинку.
А недавно королева Матильда демонстрировала элегантный образ в кейп-пальто без воротника и леопардовой блузке.
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