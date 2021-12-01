В цветочном платье и банановых туфлях: Джилл Байден прочитала детям книгу

Госпожа Байден продолжила традицию первых леди и прочитала детям книгу перед Рождеством.

Белый дом уже готов к рождественским и новогодним праздникам. На днях его хозяйка – Джилл Байден – презентовала праздничный декор, тема которого в этом году – "Подарки от сердца".

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Затем госпожа Байден за традицией прочитала детям – школьникам начальной школы Малкольма в Уолдорфе, книгу, которую она написала в соавторстве с внучкой Наталией, – Don't Forget, God Bless Our Troops.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл читала, сидя на стуле, возле камина, украшенного гирляндой и чулками для подарков с вышитыми имена ее внуков, в государственной столовой Белого дома. Там стояли две роскошные елки с игрушками и фотографиями Байденов и бывших президентских супругов США.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Выглядела первая леди прекрасно. На ней было темно-синее платье с желто-белым цветочным принтом длины миди, которое она сочетала с банановыми туфлями-лодочками на шпильке.

Джилл Байден / Associated Press

Свой аутфит она дополнила красивой укладкой с локонами и челкой, а также нежным макияжем. Для чтения Джилл надевала оптические очки в черепаховой оправе. Одну ее руку украшали золотые часы, а вторую – золотые браслеты.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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