В цветочном платье и белом пальто: королева Мэри с мужем организовали прием для спортсменов

Король и королева Дании устроили прием для спортсменов во дворце Фреденсборг в Копенгагене.
Король Фредерик X и королева Мэри организовали прием для Олимпийских и Паралимпийских игр во дворце Фреденсборг в Копенгагене.
Королева Мэри приехала на прием в красивом цветочном платье-миди от Zimmermann, с широким поясом Etro на талии и набросила на плечи молочное пальто средней длины и обула туфли-лодочки нюдового цвета из кожи крокодила на каблуках.
Мэри сделала безупречную укладку волнами, красивый макияж на лице, надела серьги-висюльки с коралловыми камнями Dulong Fine Jewelry и несколько браслетов на запястье, а под мышкой держала красный кожаный клатч. Образ королевы Мэри получился красивым и очень женственным.
В Instagram датская королевская семья поделилась фото и видео с мероприятия.
Напомним, в прошлый свой выход королевская особа продемонстрировала лук в синем брючном костюме и с платком в волосах.
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