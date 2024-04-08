В цветочном платье и белом жакете: принцесса Како на чемпионате по бейсболу

Принцесса Како посетила финал женского национального чемпионата средних школ по бейсболу в Токио.

Фотографы запечатлели принцессу на трибунах. Она выбрала для своего появления милый женственный аутфит. На Како было черное платье с цветочным принтом, сверху которого она надела белый укороченный жакет без воротника, пуговиц и с рукавами три четверти. Аутфит принцесса дополнила белым клатчем.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса сделала скромную прическу, легкий нежный макияж, украсила уши деликатными серьгами, а руку – золотым браслетом.

Напомним, принцесса Како пришла на выставку в белом жакете с золотыми пуговицами.

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