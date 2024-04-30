В цветочном платье и белых туфлях: герцогиня Эдинбургская неожиданно посетила Киев, Бучу и Ирпень

Герцогиня Эдинбургская Софи приехала с не анонсированным заранее визитом в Украину.
Любимая невестка королевы Елизаветы II стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с момента начала российского вторжения.
"Ее Королевское Высочество встретилась с президентом Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны.
В Центре помощи выжившим ООН в Киеве герцогиня ознакомилась с работой Фонда народонаселения ООН, который работает в 12 городах по всей Украине, предоставляя жизненно важную психосоциальную и юридическую поддержку нуждающимся, особенно жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом.
Ее Королевское Высочество также встретилась с женщинами-добровольцами, которые помогают своим общинам справиться с последствиями нападений, содействуя оказанию помощи детям в области психического здоровья", - говорится в сообщении дворца.
Также Софи посетила мемориал жертвам российской оккупации в городе Буча, побывала на Романовском мосту в Ирпене, зажгла свечу в пам'ять о погибших в Андреевской церкви в Буче и посетила Софийский собор в Киеве.
Герцогиня была в хлопковом платье-миди с цветочным принтом от Etro, в кремово-белых туфлях Nicola Sexton, в руках держала солнцезащитные очки. Из украшений на ней была золотая цепочка с кулоном на шее, несколько браслетов на запястьях, серьги-висюльки в ушах, она сделала легкий макияж и волосы собрала заколкой.
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