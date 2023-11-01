В цветочном платье и ботинках на шнуровке: королева Камилла покормила слона молоком

Сегодня Ее Величество королева была побывала в слоновьем приюте Шелдрика на окраине Найроби, где покормила животных. Король также присутствовал там вместе с супругой.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Также Чарльз и Камилла наблюдали за осиротевшим маленьким носорогом.

В этот раз на королеве было платье-рубашка зеленого оттенка с мелким цветочным принтом и удобные кожаные ботинки без каблуков на шнуровке. Укладка и макияж были классическими, а на запястье - ее любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева даже сама покормила слона молоком из бутылки, и это запечатлели репортеры на камеры.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время этой поездки в Кению, напомним, с королем Чарльзом уже приключился конфуз, когда он споткнулся на траве и едва ли не упал.

А также мы видели очень милое фото королевы с белым псом, с которым Камилла познакомилась во время визита в ослиный заповедник Брук.

Читайте также: