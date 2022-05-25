В цветочном платье и даже без трости: королева Елизавета II дала новую аудиенцию

Королева Елизавета II провела очередную аудиенцию в Виндзорском замке и лично встретилась с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Ее Величество принимала эмира в Виндзорском замке и лично пожимала ему руку, хотя сейчас не часто проводит личные аудиенцию из-за некоторых проблем со здоровьем.
96-летняя королева была одета в яркое платье с мелким цветочным принтом зеленого и фиолетового цветов, на ней были жемчужные украшения, а на груди пришпилены две бриллиантовые броши в виде лепестков.
Шейх прибыл в Соединенное Королевство, чтобы встретиться с премьер-министром Борисом Джонсоном для двухсторонних переговоров.
Аудиенция Ее Величества состоялась на следующий день после ее появления на выставке цветов в Челси, где Елизавета II появилась в розовом пальто и впервые на багги. К монарху, напомним, на выставке присоединились граф и графиня Уэссекские, принцесса Беатрис с супругом Эдоардо, а также принцесса Александра – двоюродная сестра королевы.
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