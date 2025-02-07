В цветочном платье и эспадрильях: герцогиня Софи посетила торжественный парад

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард уже четыре дня находятся с визитом в Непале.

Вчера Софи посетила ежегодный парад аттестации в британском лагере гуркхов на четвертый день своего официального визита в страну. Парад отмечает более 200 лет партнерства между Великобританией и Непалом и службу гуркхов в британской армии.

В этой поездке 60-летняя герцогиня Софи предпочитает носить платья с цветочными принтами. В этот день на ней было белое платье макси с цветочным рисунком и рюшей внизу, которое герцогиня дополнила белым коротким жакетом Сhloe и серыми эспадрильями из замши.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи дополнила свой нежный образ серьгами-полукольцами и золотой миниатюрной подвеской на шее, многочисленными золотыми браслетами на запястьях и помолвочным кольцом, а в руках держала солнцезащитные очки.

Днем ранее Софи посетила Национальный ботанический сад, где блистала в похожем образе светлых оттенком с цветами.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Читайте также: