В цветочном платье и голубом жакете: королева Камилла вышла в свет

В 2023 году Британская школа скачек отмечает свой 40-летний юбилей. За последние четыре десятилетия школа обучила тысячи людей и снабдила их навыками, позволяющими преуспеть во втором по величине зрелищном виде спорта в Великобритании — скачках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева облачилась в зеленое платье с принтом и надела голубой жакет, дополнив образ светлыми кожаными туфлями на каблуках. Она сделала классическую укладку, надела серьги-клипсы с жемчугом, свою любимую цепочку с подвесками на шее, а также пришпилила к груди брошку в виде подковы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла пообщалась с гостями, открыла мемориальную табличку и покормила лошадей. Ее Величество королева в этот раз была не в синем, а в голубом наряде, а недавно мы рассказывали о том, почему королева Камилла носит наряды именно синего цвета.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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