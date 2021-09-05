В цветочном платье и кардигане: герцогиня Камилла на приеме в Кларенс-хаус

В цветочном платье и кардигане: герцогиня Камилла на приеме в Кларенс-хаус

С началом осеннего сезона члены британской королевской семьи приступили к выполнению своих обязанностей.

Супруга принца Уэльского Чарльза, герцогиня Камилла на днях встретилась с молодыми женщинами, которых поддерживает фонд The Prince's Trust, в преддверии старта благотворительной кампании "Блестящий завтрак" в Кларенс-хаус.

Герцогиня Корнуольская, Камилла / Getty Images

74-летняя герцогиня выглядела блестяще в цветочном синем платье и синем кардигане сверху. Обула Камилла бежевые кожаные туфли на каблуках, а лук свой дополнила несколькими золотыми браслетами на запястьях, подвеской на шее и просто безупречной укладкой.

Что ж мы с нетерпением ждем и благотворительный завтрак, уверенны, герцогиня Корнуольская будет там не менее эффектной, чем была на этом мероприятии.

Герцогиня Корнуольская, Камилла / Getty Images

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Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

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