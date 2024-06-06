В цветочном платье и коротком жакете: принцесса Анна на памятном мероприятии во Франции

Принцесса Анна вместе с членами своей семьи сейчас находится во Франции.

Пока король Чарльз, королева Камилла и принц Уильям посещали церемонию чествования Дня высадки в Портсмуте, приуроченную к ее 80-летию, сестра короля принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс встретились с ветеранами на кладбище Байе.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Перед встречей состоялась церемония, в которой вспоминали так называемый "День Д", Операция "Оверлорд" или "Нормандская операция", которая произошла 6 июня 1944 года и изменила ход Второй мировой войны.

Королевская принцесса появилась на мероприятии в темно-синем платье длины до колен в мелкий цветочный принт, которое сочетала с коротким синим жакетом, перчатками в тон и лаковыми черными туфлями на невысоких каблуках. Анна дополнила образ жемчужным колье из трех нитей, золотыми серьгами с жемчужинами, золотой брошью на груди, а также маленькой брошью "Красный мак". Она надела солнцезащитные очки и красной помадой накрасила губы, а волосы собрала в свою фирменную прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Позже принцесса появилась на поминальной службе в соборе в Байе. Королевская принцесса приехала в белом пальто и с красным шарфом на шее, в черных туфлях и с яркой помадой на губах. Она выступила с речью перед собравшейся публикой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, в Нормандии проходят различные мероприятия в важных местах в преддверии 80-летия высадки десанта 6 июня.

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