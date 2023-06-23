В цветочном платье и красивых украшениях: герцогиня Софи очаровала образом на Royal Ascot

В этот день Софи выглядела очаровательно в платье от бренда Suzannah с цветочным принтом, рукавами три четверти и сборками, сочетая его с голубыми туфлями-лодочками из замши от Prada и миниатюрной кожаной сумкой на золотом ремешке-цепочке от Strathberry.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Также образ герцогини Эдинбургской дополняла бледно-голубая шляпа и ожерелье с подвеской из аквамарина от Iris от Aspinal of London, цветочные серьги с этим же камнем в ушах и кольцом на пальце с большим камнем. У Софи был лаконичный макияж и красивая прическа.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В прошлый день герцогиня блистала на Royal Ascot в очаровательном белом платье с бантом на шее из шелка от Suzannah London стоимостью 4400 долларов.

Герцогиня Эдинбургская Софи на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Напомним, третий день, День Золотого кубка, также известный как Женский день, является старейшей и самой престижной гонкой мероприятия на Royal Ascot. В этот день скачки посетили также король Чарльз и королева Камилла.

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