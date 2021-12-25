В цветочном платье и красных туфлях на шпильках: Джилл Байден почитала детям сказку

В цветочном платье и красных туфлях на шпильках: Джилл Байден почитала детям сказку

Президентская чета посетили детскую больницу и поздравили маленьких пациентов с Рождеством.

Вчера, 24 декабря, первая леди США Джилл Байден, по традиции, посетила национальную детскую больницу в Вашингтоне. Компанию ей составил ее супруг – Джо Байден. Это впервые в истории, когда действующий президент посетил детскую больницу накануне Рождества.

Они поздравили маленьких пациентов с наступающим Рождеством, пообщались с ними и почитали им возле елки сказку "Рождественские приключения Олафа", написанную по мотивам популярного мультфильма "Холодное сердце".

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Выглядела первая леди великолепно. На ней было длинное темно-синее платье с цветочным принтом. Талию она подчеркнула красным поясом.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Джилл дополнила наряд красными туфлями на шпильках. Волосы ее были уложены в красивую прическу с локонами и был сделан макияж с акцентом на глазах. На лицо она надела черную маску, а уши украсила серебристыми серьгами.

Джо Байден надел классический темно-синий костюм, белую рубашку, галстук в мелкий горошек, синие носки и черные туфли.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

В этот же день президентская чета посетила оперативный центр NORAD "Санта-трекер", который отслеживает "полет" саней Санта-Клауса, на базе ВВС Петерсон, штат Колорадо. Супруги ответили на звонки, которые поступали в службу.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Там первая леди появилась в красном стильном пальто, которое надела наверх цветочного платья.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Напомним, ежегодная традиция посещать накануне Рождества детские больницы зародилась в 1945 году, когда первой леди США была Бесс Трумэн.

Читайте также: