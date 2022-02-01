В цветочном платье и лимонных лодочках: Джилл Байден в романтическом образе появилась на завтраке

В цветочном платье и лимонных лодочках: Джилл Байден в романтическом образе появилась на завтраке

Первая леди США продемонстрировала женственный красивый аутфит на мероприятии в Вашингтоне.

Джилл Байден вчера, 31 января, выступила на ежегодном завтраке супругов NGA в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Там первая леди появилась в красивом романтическом образе.

Джилл Байден / Associated Press

На миссис Байден было темно-изумрудное платье миди с цветочным принтом, короткими рукавами и таким же поясом, которое она дополнила замшевыми лодочками лимонного цвета.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы Джилл уложила в аккуратную прическу с легкими локонами, сделала макияж с акцентом на глазах и надела на лицо зеленую маску с золотистыми вышитыми снежинками.

Джилл Байден / Associated Press

В качестве аксессуаров Байден использовала золотые серьги, браслеты и часы. Выглядела первая леди великолепно.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Ранее, фотографы запечатлели, как Джилл Байден с мужем шла на борт самолета Marine One в Вашингтоне. Супруги собирались лететь в Маунт-Вернон, штат Вирджиния, на ужин Национальной ассоциации губернаторов. На первой леди было элегантное черное пальто HiSO, которое сочетала с любимыми черными слингбэками от Dior, украшенными лентой, вышитой культовым логотипом J'Adior.

Джилл Байден / Associated Press

На лице у Джил была черная маска, а поверх нее еще одна маска трендового барвинкового цвета с вышитыми цветами. К ней первая леди надела и лавандовые перчатки. Образ Байден дополнила черной кожаной сумкой Loeffler Randall.

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