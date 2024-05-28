В цветочном платье и лодочках в тон: кронпринцесса Виктория сходила в музей

46-летняя кронпринцесса Виктория приехала на мероприятие в нежно-голубым платьем-миди с цветочным принтом, со сборками по нижней части талии и короткими рукавами, которое дополнила соответствующими голубыми туфлями на каблуках.

Принцесса собрала свои каштановые локоны в низкий пучок и сделала макияж в натуральных оттенках. Образ Виктории завершали серьги-висюльки с цветными камнями, платиновое кольцо на пальце, браслет и часы, а под мышкой Виктория держала маленький светлый клатч. Также Ее Высочество сделала светлый маникюр.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса появилась на публике в нежно-розовом брючном костюме от Zara, под жакет надела топ чуть светлее по тону, подобрала клатч из змеиной кожи и обула замшевые коричневые туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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