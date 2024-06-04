В цветочном платье и на каблуках: кронпринцесса Виктория сходила в музей с сыном

Кронпринцесса Виктория и принц Оскар присутствовали на открытии выставки "Мир воды" в Шведском музее естественной истории в Стокгольме.

46-летняя королевская особа и ее сын были рады посетить выставку, особенно Оскара очаровала инсталляция, изображающей планету Земля.

Виктория была одета в голубое платье миди с цветочным принтом и короткими рукавами, которое сочетала в кожаными босоножками на каблуках. На плече у принцессы висела сумка, волосы она собрала в хвост, а не в традиционный пучок, сделала легкий дневной макияж и светлый маникюр и педикюр.

Кронпринцесса Виктория с сыном принцем Оскаром / Фото: Getty Images

Принц Оскар был в белой рубашке на пуговицах, бежевых брюках и белых кроссовках.

Напомним, на прошлой неделе Виктория появилась на публике с дочерью принцессой Эстель. 12-летняя девочка присоединилась к своим родителям на мероприятии. Они отправилась посетить новую инсталляцию в Парке скульптур принцессы Эстель в Юргордене.

Кронпринцесса Виктория, принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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