В цветочном платье и на каблуках: Джилл Байден посетила мероприятие с участием учеников балетной школы

В цветочном платье и на каблуках: Джилл Байден посетила мероприятие с участием учеников балетной школы

Первая леди США в красивом наряде пришла в балетную школу.

Джилл Байден вчера, 16 мая, посетила мероприятие с участием учеников The Washington Ballet в THEARC в Вашингтоне. На нем обнародовали новые стипендиальные инициативы.

Байден посмотрела выступления студентов, которые ей очень понравились.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела великолепно. На ней было светло-бирюзовое платье миди А-силуэта с разноцветным цветочным принтом. Наряд она сочетала с замшевыми туфлями цвета фуксии на каблуке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой образ она дополнила изумрудными серьгами и жемчужным браслетом на руке.

После этого Джилл поддержала мужа Джо Байдена во время приема премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели милый момент, как Джо нежно целует жену в лоб.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден посетила Румынию и Словакию, где встретилась с украинскими беженцами — женщинами и детьми. Она также, несмотря на опасность, приехала в Украину. Первая леди США в Ужгороде встретилась с Еленой Зеленской.

Читайте также: