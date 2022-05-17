В цветочном платье и на каблуках: Джилл Байден посетила мероприятие с участием учеников балетной школы

Первая леди США в красивом наряде пришла в балетную школу.
Джилл Байден вчера, 16 мая, посетила мероприятие с участием учеников The Washington Ballet в THEARC в Вашингтоне. На нем обнародовали новые стипендиальные инициативы.
Байден посмотрела выступления студентов, которые ей очень понравились.
Первая леди выглядела великолепно. На ней было светло-бирюзовое платье миди А-силуэта с разноцветным цветочным принтом. Наряд она сочетала с замшевыми туфлями цвета фуксии на каблуке.
Свой образ она дополнила изумрудными серьгами и жемчужным браслетом на руке.
После этого Джилл поддержала мужа Джо Байдена во время приема премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
Фотографы запечатлели милый момент, как Джо нежно целует жену в лоб.
Напомним, Джилл Байден посетила Румынию и Словакию, где встретилась с украинскими беженцами — женщинами и детьми. Она также, несмотря на опасность, приехала в Украину. Первая леди США в Ужгороде встретилась с Еленой Зеленской.
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