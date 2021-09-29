В цветочном платье и на шпильках: 70-летняя Джилл Байден в нежном луке сверкнула стройными ногами

В цветочном платье и на шпильках: 70-летняя Джилл Байден в нежном луке сверкнула стройными ногами

Первая леди США выбрала для своего выхода красивый образ, который подчеркнул достоинства ее фигуры.

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл, когда они шли на борт корабля Marine One на южной лужайке Белого дома.

Джилл Байден / Associated Press

Президентская чета отправилась в Оклендский муниципальный колледж в Ройал-Оукс, штат Мичиган.

Там первая леди выступила с речью. Она рассказала, что в рамках программы президента Джо Байдена Build Back Better Agenda будет выделено109 миллиардов долларов на бесплатное обучение в колледже в течение двух лет, пишет Daily Mail.

Джилл Байден / Associated Press

"Общественные колледжи основаны на идее, что независимо от того, где мы находимся, откуда бы мы ни приехали и с какими трудностями мы ни столкнулись, у всех нас есть потенциал для роста и обучения. Чтобы сделать успешную карьеру, чтобы отдать дань уважения нашим сообществам, если только нам будет предоставлена ​​возможность", - отметила Джилл.

Для этой поездки первая леди выбрала нежный аутфит. На ней было голубое платье миди с цветочным принтом, поверх которого она надела белый жакет.

Джилл Байден / Associated Press

Образ Байден дополнила бежевыми слингбэками на шпильках. В этом луке жена президента смогла продемонстрировать свои стройные ноги.

Волосы Джилл аккуратно уложили в локоны и сделали макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Associated Press

В ушах у нее были элегантные жемчужные серьги, на шее – золотые цепочки, а на руках блестели браслеты из белого и желтого золота.

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, ранее супругов папарацци подловили во время прогулки на велосипедах в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

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