В цветочном платье и на шпильках: бельгийская принцесса Елизавета на концерте в Брюсселе

21-летняя наследница бельгийского трона пришла на мероприятие в красивом наряде с флористическими мотивами.

Бельгийская принцесса Елизавета вместе со своими родителями – королем Филипп и королевой Матильдой – и братом, принцем Эммануэлем посетила концерт, который состоялся в рамках празднования национального Дня Бельгии. Празднование состоялось в парке Jubelpark в Брюсселе.

На мероприятии будущая королева появилась в черном асимметричном платье с бело-голубым цветочным принтом, драпировкой и разрезом спереди от бренда DVF. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках от Aquazzura и черным клатчем Giorgio Armani.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Елизавета сделала аккуратную укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами в виде жасмина с камнями от бренда Carolina Herrera.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Елизавета в желтом платье миди от Maison Natan, нюдовых босоножках от Gianvito Rossi и шляпе от Maison Fabienne появилась на праздничной мессе в соборе Св. Михаила и Св. Гудулы в Брюсселе.

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