В цветочном платье и на шпильках: Джилл Байден в очаровательном образе продемонстрировала стройные ноги

Первая леди США выглядела прекрасно на мероприятии в Белом доме.

Президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден приняли участие в церемонии награждения лучших учителей 2023 года по версии Совета руководителей государственных школ. Мероприятие состоялось в Розовом саду Белого дома.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

После этого президентские супруги встретились с журналистами.

Джилл и Джо Байдены вышли к журналистам / Фото: Associated Press

Затем Байдены пришли на предварительный просмотр блюд и декора перед официальным ужином с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолом. Презентовали блюда шеф-кондитер Белого дома Сьюзи Моррисон, шеф-повар Белого дома Крис Комерфорд и приглашенный шеф-повар Эдвард Ли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот день первая леди выглядела невероятно. На ней было черное платье чуть ниже колен с розово-зеленым цветочным принтом и небольшим вырезом. Жена президента продемонстрировала свои стройные ноги.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Миссис Байден сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. Особое внимание она уделила украшениям. В ушах были жемчужные серьги, на шее золотые цепочки с подвесками, а на руках – золотые браслеты и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку, голубой галстук с узором и черные туфли.

Напомним, Джилл Байден в стильном белом наряде в черный горох появилась в библиотеке Конгресса.

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