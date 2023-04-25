В цветочном платье и на шпильках: Джилл Байден в очаровательном образе продемонстрировала стройные ноги

Первая леди США выглядела прекрасно на мероприятии в Белом доме.
Президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден приняли участие в церемонии награждения лучших учителей 2023 года по версии Совета руководителей государственных школ. Мероприятие состоялось в Розовом саду Белого дома.
После этого президентские супруги встретились с журналистами.
Затем Байдены пришли на предварительный просмотр блюд и декора перед официальным ужином с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолом. Презентовали блюда шеф-кондитер Белого дома Сьюзи Моррисон, шеф-повар Белого дома Крис Комерфорд и приглашенный шеф-повар Эдвард Ли.
В этот день первая леди выглядела невероятно. На ней было черное платье чуть ниже колен с розово-зеленым цветочным принтом и небольшим вырезом. Жена президента продемонстрировала свои стройные ноги.
Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.
Миссис Байден сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. Особое внимание она уделила украшениям. В ушах были жемчужные серьги, на шее золотые цепочки с подвесками, а на руках – золотые браслеты и часы.
Президент был одет в черный костюм, белую рубашку, голубой галстук с узором и черные туфли.
Напомним, Джилл Байден в стильном белом наряде в черный горох появилась в библиотеке Конгресса.
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