В цветочном платье и на шпильках: очаровательная Джилл Байден прибыла в Египет

Первая леди США обожает наряды с цветочными принтами, поэтому ее часто можно увидеть во флористических луках.
Джилл Байден с рабочим визитом прибыла в Каир. Фотографы запечатлели, как первая леди шла из самолета в аэропорту в сопровождении своей египетской коллеги Энтисар Эль-Сиси.
Джилл надела черное платье миди со своим любимым принтом – цветочным. Наряд имел пикантный вырез в зоне декольте. Его она скомбинировала с черными туфлями на шпильках.
Лук миссис Байден дополнила укладкой с локонами, солнцезащитными очками, подвесками на золотых цепочках и браслетами.
Энтисар Эль-Сиси выбрала бежевый брючный костюм, топ в тон наряда и платок на голову.
Напомним, Джилл Байден в перламутровом платье с пикантным декольте посетила свадьбу старшего сына королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II.
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