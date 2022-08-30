В цветочном платье и нежно-голубых лодочках: красивый выход кронпринцессы Виктории

Ранее мы рассказывали, что принцесса София посетила вчера музыкальный фестиваль Funkisfestivalen на Стокгольмской набережной в Стокгольме.

А теперь и кронпринцесса Виктория порадовала подданных своим выходом в свет. 45-летняя Виктория приняла участие в церемонии вручения Стокгольмской молодежной водной премии 2022 года в Norra Latin в Стокгольме.

На мероприятие Ее Королевское Высочество приехала в синем цветочном платье миди с широким поясом на талии, к которому подобрала синий кожаный клатч и небесно-голубые туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Из украшений на Виктории были серьги-висюльки, а также несколько колец на пальце. На лице – нейтральный макияж, а волосы собраны в традиционный пучок – любимую прическу кронпринцессы.

В прошлом месяце, напомним, старшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава отпраздновала 45-летие и провела этот день с семьей.

Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

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