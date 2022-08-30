В цветочном платье и нежно-голубых лодочках: красивый выход кронпринцессы Виктории

Члены шведской королевской семьи постепенно возвращаются к выполнению своих обязанностей.
Ранее мы рассказывали, что принцесса София посетила вчера музыкальный фестиваль Funkisfestivalen на Стокгольмской набережной в Стокгольме.
А теперь и кронпринцесса Виктория порадовала подданных своим выходом в свет. 45-летняя Виктория приняла участие в церемонии вручения Стокгольмской молодежной водной премии 2022 года в Norra Latin в Стокгольме.
На мероприятие Ее Королевское Высочество приехала в синем цветочном платье миди с широким поясом на талии, к которому подобрала синий кожаный клатч и небесно-голубые туфли-лодочки на каблуках.
Из украшений на Виктории были серьги-висюльки, а также несколько колец на пальце. На лице – нейтральный макияж, а волосы собраны в традиционный пучок – любимую прическу кронпринцессы.
В прошлом месяце, напомним, старшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава отпраздновала 45-летие и провела этот день с семьей.
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