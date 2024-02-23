В цветочном платье и новых туфлях: королева Летиция на приеме во дворце

Испанские король и королева устроили обед для для президента Гватемалы в Мадриде.

Сесара Бернардо Аревало де Леона и его супруга Лукреция Евгения Пейнадо Вильянуэва прибыли в Королевский дворец, где их встретила королева Летиция и король Филипп VI.

Королева Летиция выбрала платье миди в цветочный принт от Carolina Herrera с круглым вырезом, французскими рукавами, приталенным лифом и пышной юбкой со складками.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Обула королева была в кожаные туфли-лодочки от Lodi на невысоких каблуках (ранее мы рассказывали, почему Летиция перестала носить обувь на высоких каблуках). Образ Ее Величества дополняли серьги Tous Atelier из желтого золота с изумрудами и любимое кольцо Coreterno. Волосы она распустила и сделала классический макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел черный костюм в полоску, белую рубашку тоже в полоску и синий галстук в цятку, а обут был в черные кожаные туфли. Он улыбался, позируя фотографам, рядом со своей супругой.

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