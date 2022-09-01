В цветочном платье и нюдовых лодочках: кронпринцесса Метте-Марит появилась на публике в нежном образе

31 августа кронпринцесса посетила библиотеку Лиллестрем в Лиллестреме. На публике Метте-Марит появилась в очень нежном белом платье c мелким цветочным принтом длины миди, к которому подобрала нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках и клатч в тон из змеиной кожи.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

У принцессы были красивыми локонами уложены волосы, на лице был легкий макияж, а в руках она держала букет цветов, который ей преподнесли на встрече. Маникюр также был в светлых оттенках, на пальцах сверкало несколько колец, а на запястье был золотой браслет.

В последний раз о норвежских монархах было слышно в апреле, когда король Норвегии посетил благотворительный балет с участием Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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