В цветочном платье и оптических очках: Джилл Байден выступила на фестивале

Джилл Байден приняла участие в фестивале Pride в Нэшвилле, штат Теннесси. Там она выступила с речью.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перед публикой первая леди предстала в черном платье с розово-зеленым цветочным принтом и небольшим вырезом в зоне декольте.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала любимую укладку с локонами, макияж с акцентом на глаза и надела оптические очки в черной оправе. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Джилл Байден продемонстрировала образ в белом атласном платье с цветочным принтом и сиреневом жакете.

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