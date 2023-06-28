В цветочном платье и оптических очках: Джилл Байден выступила на фестивале

Первая леди США обожает носить наряды с флористическим принтом.
Джилл Байден приняла участие в фестивале Pride в Нэшвилле, штат Теннесси. Там она выступила с речью.
Перед публикой первая леди предстала в черном платье с розово-зеленым цветочным принтом и небольшим вырезом в зоне декольте.
Джилл сделала любимую укладку с локонами, макияж с акцентом на глаза и надела оптические очки в черной оправе. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и часы.
Напомним, в прошлый раз Джилл Байден продемонстрировала образ в белом атласном платье с цветочным принтом и сиреневом жакете.
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