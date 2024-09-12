В цветочном платье и резиновых сапогах: кронпринцесса Метте-Марит отправилась в поездку с мужем

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит посетили среднюю школу Сельбу в рамках своего нового тура.

Кронпринцесса появилась на публике в бордовом платье с милый цветочный принт от Pia Tjelta, поверх него надела короткий черный жакет Ulla Johnson и обула высокие резиновые сапоги. На руках у Метте-Марит были теплые перчатки. У нее были распущены белокурые волосы, а на лице был легкий дневной макияж. Ее супруг кронпринц Хокон – будущий король Норвегии – был в куртке, черных брюках и коричневых замшевых туфлях. Он надел синий шарф, а у него на руке была такая же рукавица, как и у его супруги.

В Instagram норвежская королевская семья опубликовала еще несколько фотографий с этой поездки.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

"Несмотря на осеннюю погоду в Трендере, это был отличный день, когда чета наследных принцов посетила муниципалитеты Сельбу и Мальвик!

Насыщенный день, в котором в центре внимания были дети и молодежь, инклюзивность и хорошее воспитание.

Особое поздравление Хоммельвику IL из Мальвика, который отметил 100-летие своего существования футбольным матчем между Hommelvik Guts и Hommelvik Old Stars ✨⚽️

Это был первый день трехдневного тура супругов наследного принца по графству Тренделаг", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно в августе пара отпраздновала 23-ю годовщину со дня своей свадьбы. А мы собирали для вас 10 интересных фактов об отношениях кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит.

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